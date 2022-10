Copa Libertadores, il Flamengo trionfa in finale grazie all’ennesima rete messa a segno dall’ex Inter Gabigol

Terzo successo in Copa Libertadores per il Flamengo, che tra la notte di ieri ed oggi ha sollevato al cielo il trofeo.

Battuto in finale l’Atletico Paranaense in un derby tutto brasiliano, deciso dalla rete dell’Inter Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, sul finale di un combattuto primo tempo. Tanto è bastato per decidere la gara, indirizzandola sui binari del club rossonero.

L’articolo Copa Libertadores, trionfa il Flamengo: decisivo il solito Gabigol proviene da Calcio News 24.

