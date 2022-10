Brahim Diaz si riprende il posto sulla trequarti del Milan nel match contro il Torino. Panchina per De Ketelaere

La trequarti del Milan è una continua incognita ogni settimana che passa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’acquisto di De Ketelaere in estate mirava a dare a Stefano Pioli un titolarissimo, ma il belga sembra ancora in fase di rodaggio. Tornato dagli acciacchi fisici, Brahim Diaz si prenderà il posto da titolare nel match di stasera contro il Torino.

Lo spagnolo è in un ottimo momento di forma e al suo fianco avrà Rafael Leao, l’uomo in più di questa squadra pronto ad un’altra serata da protagonista. Completa il terzetto Junior Messias.

