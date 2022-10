Verona Roma, il doppio ex Damiano Tommasi analizza il match del Bentegodi che andrà in scena domani: le parole

Damiano Tommasi, ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato in vista di Verona–Roma.

LE PAROLE – «Di solito tifo per chi ha bisogno di punti e in questo caso mi pare evidente che ne abbia maggiore necessità il Verona. E’ una partita che mi crea imbarazzi, però è l’unica che non mi fa soffrire troppo in caso di sconfitta dell’una o dell’altra».

