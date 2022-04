Parla il centrocampista dell’Atalanta, De Roon in vista della sfida contro il Lipsia in Europa League. Ecco le dichiarazioni.

De Roon: “lI Lipsia è ancora più forte, ha fatto buoni risultati negli ultimi anni. È una squadra che viaggia, non mancano i giocatori e ha una struttura molto forte. Sarà durissima però crediamo come sempre in noi stessi. Possiamo battere chiunque. Sarà difficile però è bello giocare queste partite.”

Gosens Atalanta

Il ritorno a Bergamo: “Il massimo sarebbe giocare in casa con una vittoria in mano, così puoi pareggiare o vincere o forse anche perdere, dipende. Per noi è importante non perderla e stare attenti al gioco, loro negli spazi sono fortissimi e hanno giocatori veloci.” Conclude così il forte mediano della squadra di Gasperini.

