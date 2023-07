Gasperini non convoca Demiral per il ritiro dell’Atalanta: l’Inter spinge per il difensore?

A sorpresa Demiral non è stato convocato dall’Atalanta per il ritiro di Clusone. Il difensore turco, che era stato vicino all‘Inter già a gennaio, resta un obiettivo per completare la difesa e questo scenario potrebbe accelerare un’eventuale trattativa per il suo approdo in nerazzurro.

Presto dunque i meneghini potrebbero tentare di strappare Demiral alla Dea.

L’articolo Atalanta, Demiral non convocato per il ritiro: affondo dell’Inter? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG