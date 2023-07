In queste ore dovrebbe concretizzarsi il passaggio di André Onana al Manchester United: intanto il portiere è in ritiro con l’Inter

In attesa della chiusura dell’affare per il suo approdo al Manchester United, André Onana è tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi nel ritiro di Appiano Gentile dell’Inter. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il camerunese è in attesa del via libera per svuotare l’armadietto della Pinetina e volare in direzione Manchester.

Le cifre finali del trasferimento dovrebbero aggirarsi tra i 52 e i 53 milioni di euro, bonus compresi.

L’articolo Sky – Onana-United, il portiere aspetta il via libera per volare a Manchester: le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG