L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha detto la sua sulla ricerca da parte dei nerazzurri del sesto centrocampista ma non solo.

Fabrizio Romano ha parlato di diversi nomi accostati all’Inter nel corso di una diretta su Twitch al canale di FcInter1908.it. “Samardzic all’Inter? La verità è che la vedo molto dura, all’Inter piace, ma lì mi aspetto un’operazione diversa. Un colpo low cost per un giocatore più fisico e meno tecnico sinceramente. Ci sono tante voci, ma mi risulta sia una pista molto complicata. Mi immagino un giocatore con caratteristiche diverse“.

Cesar Azpilicueta

“Demiral lo terrei in lista come nome, non c’è ancora la convinzione definitiva, ma resterà nell’elenco. Vedremo se ci saranno sorprese. L’Inter è rimasta molto delusa da Azpilicueta, era praticamente fatta, poi si è inserito l’Atletico. Pavard? Sotto i 20/25 il Bayern non scende, l’Inter deve fare Lukaku, portieri e il centrocampista quindi la vedo dura”.

L’articolo Romano: “Samardzic piace ma l’Inter cerca un altro tipo di profilo, i nerazzurri sono delusi da Azpilicueta” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG