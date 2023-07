Alcuni ex compagni di squadra di Samir Handanovic all’Inter hanno commentato sotto al post social del portiere

Con una lunga lettera pubblicata sul proprio Instagram, Samir Handanovic ha salutato l’Inter e tutte le persone con le quali ha condiviso questo lungo cammino in nerazzurro. Sotto al post, alcuni suoi ex compagni hanno voluto mostrare la propria vicinanza al capitano.

Come Barella che scrive: « Sarma Chi non lo vive non può sapere » o Dimarco: « Un grande Magazzino ! Grande sarma » . Dumfries lo ringrazia: « Grazie capitano » e Padelli scrive: «Quanto amore per la nostra inter e quante verità in queste poche righe.

mancherai come portiere fenomenale ma prima ancora come uomo vero, diretto e sincero…

Onorato di essere stato al tuo fianco! … ma che ne sanno loro …».

