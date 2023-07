Stefano Sensi è tornato a disposizione di Inzaghi e si sta allenando in ritiro con l’Inter: il suo futuro, però, resta incerto

Tra i giocatori dell’Inter che si stanno allenando ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione c’è anche Stefano Sensi. Il calciatore di rientro dal prestito al Monza non sa ancora quale sarà il proprio futuro. La Gazzetta dello Sport chiarisce sulle ipotesi di permanenza per lui e per altri giovani rientrati dal prestito come Agoumé e Sebastiano Esposito.

Sulla rosea si legge: «Il gruppo nerazzurro era formato da tanti Primavera e diversi giocatori di rientro dai prestiti e in attesa di novità dal mercato. Come Stefano Sensi, ad esempio, oppure Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé. Resteranno a disposizione di Inzaghi finché sarà necessario, ma il futuro è comunque segnato. Da decidere anche il percorso dei fratelli Stankovic, col portiere Filip di rientro dal prestito in Olanda e il centrocampista Aleksandar pronto a fare ancora la spola tra Primavera e prima squadra».

proviene da Inter News 24.

