Sta per chiudersi l’avventura in nerazzurro dell’estremo difensore camerunese; Marotta e Ausilio si preparano ad investire il ricavato della sua cessione.

Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha fatto il punto sul mercato dell’Inter che vive in questi giorni una fase calda. “Oggi giornata cruciale per Onana: l’Inter lo sta cedendo al Manchester United per 50 milioni più bonus, operazione ormai in dirittura d’arrivo”.

Robin Gosens

“Il club si è immediatamente proiettato su Sommer del Bayern, pronta un’offerta vicina ai 6 milioni della clausola, e Trubin. Per il portiere ucraino è pronta una proposta da 10 milioni più bonus. Inter che sta aspettando risposta dal Chelsea sull’ultima offerta per Lukaku, eventualmente è pronto un altro piccolo rilancio. Gosens ha un accordo col Wolfsburg, mentre manca quello tra i club”.

