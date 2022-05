Domani sera c’è Atalanta-Empoli, gara valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A.

L’Atalanta è ottava ma può ancora potenzialmente diventare sesta sperando in un piazzamento europeo per la prossima stagione; l’Empoli è tranquillo al quattordicesimo posto. Gasperini non può disporre di Muriel infortunato e Malinovskyi squalificato mentre Andreazzoli potrebbe rinunciare a Pinamonti; ecco le probabili formazioni.

Andrea Pinamonti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Boga, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Koopmeiners, Pessina, Maehle, Mikaila, Miranchuk. Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi, Muriel. Squalificati: Malinovskyi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Fulan, Ismajli, S. Romagnoli, Fiamozzi, Cacace, Fazzini, Baldanzi, Stulac, Benassi, Henderson, Verre. Indisponibili: Haas, Ekong, Tonelli, Marchizza, Di Francesco, Pinamonti. Squalificati: -.

