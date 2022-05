Domani alle 20:45 si gioca Fiorentina-Juventus, partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A.

Non sarà mai una gara banale Fiorentina-Juventus: la viola cerca di non perdere all’ultima giornata un piazzamento europeo mentre i bianconeri sono saldi al quarto posto ed in Champions League. Italiano dovrebbe schierare una formazione che si avvicina di molto a quella tipo, Allegri potrebbe cambiare portiere ed evitare la gara da ex a Vlahovic; indisponibile Dybala, dovrebbe essere l’ultima gara di Morata in Italia. Ecco le probabili formazioni.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Torreira, Callejon, Ikoné, Sottil, Piatek, Kokorin, Rosati. Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: Maleh.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Bernardeschi, Miretti, Locatelli, Rabiot; Morata, Kean. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, McKennie, Zakaria, Aké, Cuadrado, Vlahovic. Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, Danilo, Arthur, Dybala. Squalificati: -.

