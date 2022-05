Domani sera c’è Lazio-Hellas Verona, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A.

La Lazio si è già qualificata la settimana scorsa per la prossima Europa League mentre l’Hellas Verona è nono dopo un campionato al di sopra delle aspettative. Indisponibili di lusso per Sarri che ha out Immobile e Luis Alberto oltre allo squalificato Patric; Tudor dovrebbe schierare i migliori. Ecco le probabili formazioni.

Antonin Barak

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Marusic, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, J. Cabral. Indisponibili: Immobile, Luis Alberto. Squalificati: Patric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: A. Berardi, M. Chiesa, Coppola, Sutalo, Depaoli, Hongla, Frabotta, Veloso, Praszelik, Bessa, Cancellieri, Lasagna. Indisponibili: Pandur. Squalificati: Gunter.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG