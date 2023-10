Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa pre Sturm Graz d’Europa League

Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prima della gara contro lo Sturm Graz ai microfoni di Sky Sport.

STURM GRAZ – «Loro squadra temibile essendo capolisti nel loro campionato e in Europa stanno facendo molto bene. Ci vorrà un’Atalanta pronta, queste sono gare equilibrate che possono diventare complicate. Qualificazione? Ci giocheremo tutte nelle ultime due gare con la partita contro lo Sporting che ci ha dato un vantaggio».

KOOPMEINERS – «Sta bene. Domani forse giocherà».

CRESCITA – «Noi non siamo mai stati troppo giù, da inizio stagione facciamo il nostro percorso. L’inizio di stagione è stato soddisfacente ma è chiaro che ogni volta è un esame e si riazzera tutto. Abbiamo anche la fortuna di avere un gruppo solido oltre che il nucleo di questa Atalanta».

OBIETTIVI – «Quest’anno in Europa League ci sono squadre molto quotate, poi bisognerà vedere chi scenderà dalla Champions. Per noi è sempre una esperienza giocare in Europa, ti dà molto sul piano del gioco, della mentalità e del ritmo. Vogliamo andare il più avanti possibile».

