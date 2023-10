Il cileno è cambiato non per le sue qualità sul terreno di gioco ma per la sua maturità fuori dal campo; il tecnico lo ha capito e ha apprezzato.

C’è un feeling tutto nuovo tra Alexis Sanchez e l’Inter e dopo ieri è ancora tutto più chiaro.

Alexis Sanchez

Il cambiamento

Il Ninho Maravilla aveva lasciato i nerazzurri due stagioni fa con un accordo sulla buonuscita visto che percepiva uno stipendio decisamente alto (più di Lautaro che è attualmente il più pagato della rosa). Il cileno al Marsiglia gioca con continuità e segna quasi 20 goal in tutte le competizioni prima di rescindere il contratto. Passa quasi tutta l’estate da svincolato ma le offerte naturalmente non gli mancano: le rifiuta tutte con un’idea chiara in mente, tornare all’Inter. Avrebbe potuto guadagnare molto di più dei 3,5 milioni percepiti attualmente ma lui ha aspettato ugualmente i nerazzurri. C’è voluta qualche settimana per riportarlo in forma ma adesso è quasi al top. La Gazzetta dello Sport sottolinea come rispetto a 2 anni fa ora sia più maturo, più consapevole di quello che è il suo ruolo ed il suo minutaggio, niente “leoni in gabbia” per parafrasare una sua intervista; Inzaghi ha compreso questo cambio di mentalità e ieri lo ha elogiato pubblicamente.

Risorsa molto preziosa

Tornando al suo minutaggio, questo è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane, sperando che le prestazioni siano sulla falsa riga di quella di ieri.

L’articolo Il “nuovo” Sanchez si riprende l’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG