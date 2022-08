Queste le parole di Gasperini, tecnico dell’Atalanta che ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato.

Ecco le parole di Gasperini, allenatore dell’Atalanta che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan: “È bello che ci sia subito questa partita con il Milan, la forza della squadra poi la conosciamo, può essere un’occasione per tutti.“

Aggiunge: “Serviranno almeno dieci partite per capire che campionato sarà. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire.“

Giampiero Gasperini

Conclude così: “C’è un grande entusiasmo e non quel clima depresso e triste che viene dipinto, si scontra con quella che è la realtà. Andamento negativo in casa? Ci ho pensato tutta l’estate, ancora non ho trovato la soluzione.”

