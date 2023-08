Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Dea contro il Frosinone dopo la vittoria della sua Dea contro il Sassuolo stasera

Ai microfoni di DAZN, ha rilasciato qualche dichiarazione l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro il Frosinone.

LE PAROLE – «Non è che i ragazzi volessero avere questo atteggiamento, ma è un approccio che ci succede spesso, quando incontriamo squadre tecniche e rapide molto spesso andiamo sotto, poi magari prendiamo il secondo gol in modo evitabile. Ho visto questo tante volte lo scorso anno, fa fatica a passare, ma la vedo così. È una questione di caratteristiche, sui ritmi bassi riusciamo a fare bene, è una cosa ripetuta. Prima bisogna fare un po’ di partite per capire quale sarà il nostro campionato, si è alzato il livello. Questo messaggio passa poche volte, poi vediamo partite come queste. Per quello che ho visto io vuol dire che è molto poco. Quello che parla è il campo, poi il resto sono chiacchiere. Poi io traggo le mie conclusioni. Mancano cinque giorni alla fine del mercato. Siamo questi, dobbiamo tirare fuori il massimo da questi. Poi bisogna vedere quale sarà la valutazione del campo. Basta che poi ognuno cosciente dei propri obiettivi».

