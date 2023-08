Le ultime sulla trattativa tra Bologna e Nottingham Forest per il ritorno in Serie A di Remo Freuler. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra Bologna e Nottingham Forest per Remo Freuler.

Il club rossoblù lavora per ottenere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, ma anche per un eventuale scambio con Nico Dominguez. L’argentino è in scadenza di contratto con il club rossoblù. Lunedì potrebbe essere la giornata chiave tra Bologna e Nottingham Forest.

