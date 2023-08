Il comunicato del Lecce sulla cessione di Joel Persson Voelkerling al Vitesse. Tutti i dettagli sull’operazione

Di seguito il comunicato del Lecce sulla cessione di Joel Persson Voelkerling al Vitesse.

COMUNICATO – L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver raggiunto l’accordo tra le società, il calciatore Joel Persson Voelkerling è stato autorizzato a raggiungere l’Olanda per sottoporsi alle visite mediche di rito per conto del Vitesse.

Il calciatore, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Firenze, non partirà con la squadra.

