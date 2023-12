L’analisi sulla situazione in porta per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, con l’alternanza tra Musso e Carnesecchi

«Il nodo portieri è a rischio incartamento» è la valutazione proposta da La Gazzetta dello Sport, che ha indicato in Carnesecchi uno dei responsabili della sconfitta dell’Atalanta a Bologna.

L’alternativa a Musso dovrebbe essere il futuro, ma per il presente è stato criticato per l’uscita incerta sul corner che ha determinato il momento risolutivo dell’incontro. Finora Gasperini ha impiegato in campionato 7 volte l’italiano e 10 l’argentino. Continuerà questa scelta doppia su un ruolo così delicato?

