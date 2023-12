Tutti i numeri delle statistiche del 2023 di Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli. I dettagli

Se cala il capitano, poco da fare, anche la squadra ne risente. La settimana prima di Natale è la peggiore dell’anno di Di Lorenzo, che peraltro ha vissuto un 2023 splendido. Il suo ingresso in campo in Coppa Italia ha aiutato il Napoli a liquefarsi. Anche con la Roma l’insufficienza è arrivata, anche se non così grave.

Il Corriere dello Sport gli ha dato 5: «Trema con Bove due volte in due minuti: quando lo perde in area e poi al 23′, dopo un contrasto, però il ginocchio destro regge. E riparte. Ma dopo l’incubo con il Frosinone, è leggero anche su Pellegrini-gol». Gazzetta è stata ancora più dura col 4,5: «L’involuzione forse più evidente rispetto alla scorsa stagione: non costruisce, non spinge, non crossa, non difende. Esce molle su Pellegrini che segna».

