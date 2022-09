Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Monza

MONZA – «Siamo partita decisamente bene. Loro ci hanno aggredito subito forte ma poi siamo venuti fuori e soprattutto il secondo tempo siamo cresciuti».

CLASSIFICA – «Non è mai successo nella storia della società. E’ un premio per questi ragazzi per come hanno iniziato la stagione ed è una cosa bellissima anche per i tifosi».

OBIETTIVI – «Dobbiamo ancora lavorare tanto e migliorare. C’è grande disponibilità e possiamo crescere perché abbiamo grandi margini».

HOLJUND – «Ci ha convinto da subito sin dai primi allenamenti. Ha caratteristiche importanti per un ragazzi di 19 anni. Spero di aiutarlo a crescere».

