Atalanta-Inter, dove vederla in Tv o streaming

Domani sera (alle ore 20:45) al Gewiss Stadium di Bergamo arriva l’Inter fresca vincitrice della Supercoppa italiana. Atalanta-Inter è il match più atteso di questa 22° giornata di Serie A Tim. La partita sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. I padroni di casa, reduci dalla goleada ai danni dell’Udinese, vogliono tenere a distanza di sicurezza in classifica i rivali della Juventus.

La partita d’andata terminò 2-2 con le reti di Lautaro Martinez, Malinovskyi, Dzeko e Tolói. I nerazzurri di Bergamo vogliono scalare la vetta della classifica, gli uomini di Inzaghi cercano un successo per confermare l’eccellente stato di forma. Tra i padroni di casa non ci sarà Zapata, al suo posto Muriel. Sfida sulla trequarti tra Pasalic e Calhanoglu. Gasperini, ex Inter, sogna una notte di gloria.