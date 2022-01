Serie A, Il Torino batte 2-1 la Samp e vede l’Europa

Singo e Praet portano in alto il Torino. Battuta 2-1 la Sampdoria a Marassi. Ora i granata vedono l’Europa, essendosi portati a un solo punto dalla Fiorentina di Italiano. I Viola giocheranno lunedì sera contro il Genoa. I blucerchiati erano passati in vantaggio al 18′ del primo tempo con Caputo, al 27′ Singo rimette in corsa il Toro, che al 22′ della ripresa ribalta il match con Praet.

A fine partita il tecnico dei padroni di casa D’Aversa riconosce i limiti della sua squadra: “Merito al Torino. La mia squadra deve essere più cattiva”. Tutta l’euforia di Juric, tecnico del Torino: “I miei tosti e concentrati, una vittoria strameritata. Europa? Ci siamo avvicinati e ora vogliamo restarci. Sarebbe stato un peccato non prendere punti”.