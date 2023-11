Manca sempre meno al Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Inter, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

L’Inter è attesa da un match molto insidioso che arriva tra l’altro solo 3 giorni prima della gara col Salisburgo che può regalare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Inzaghi dimostra di non pensarci e vuole che anche i suoi ragazzi ragionino alla stessa maniera: il tecnico sceglie la formazione migliore o quasi per affrontare l’Atalanta. Di fatto l’unica differenza rispetto al solito 3-5-2 formato dai titolarissimi è la presenza di De Vrij al centro del terzetto difensivo; in panchina va Bastoni con Acerbi chiamato a giocare dunque sul centro-sinistra. Confermati per il resto Pavard in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce e la Thu-La in attacco. Nella Dea Scalvini sconfigge il mal di schiena e gioca dal primo minuto, Gasperini opta per Koopmeiners sulla trequarti alle spalle di Lookman e Scamacca; ecco le formazioni ufficiali.

Stefan De Vrij

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 90 Scamacca. A disposizione: 29 Carnesecchi, 31 Rossi, 2 Toloi, 3 Holm, 8 Pasalic, 9 Muriel, 17 De Keteleare, 20 Bakker, 21 Zortea, 25 Adopo, 33 Hateboer, 43 Bonfanti, 59 Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

