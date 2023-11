L’ex centrocampista Angelo Di Livio ha “consigliato” al centrocampista brianzolo dove andare in futuro.

Angelo Di Livio ha parlato del match che si giocherà fra poco a Bergamo tra Atalanta ed Inter; ecco le sue parole a TvPlay. “L’Atalanta sta facendo benissimo, sappiamo com’è aggressivo Gasperini. A Bergamo hanno investito bene, hanno preso giocatori importanti come Scamacca”.

Sul centravanti italiano

“Credo che Scamacca debba fare almeno due anni di Champions League che possano farlo crescere. È potenzialmente un attaccante straordinario, che ha le caratteristiche fisiche e tecniche per diventare il centravanti super titolare dell’Italia. Deve solo sperare di giocare in Champions League, perché l’Europa League ti dà tanto, ma la Champions ti dà molto di più”.

Andrea Colpani

Sulla partita

“Quindi credo che l’Inter possa trovare delle difficoltà. Nella sfida di campionato vedremo quindi di che pasta è fatta l’Inter”.

Sul centrocampista del Monza

“La squadra ideale per Colpani, secondo me, è l’Inter. Ha tanti centrocampisti di qualità, è vero, ma proprio per questo, lì crescerebbe moltissimo ed imparerebbe dagli altri. Per quanto mi riguarda, può giocare al posto di Barella o Frattesi, considerando anche che si tratta di una squadra che disputa circa 50 partite all’anno”. Colpani prima di andare al Monza è cresciuto proprio nell’Atalanta (tra l’altro insieme all’interista Bastoni); il trequartista sta giocando benissimo in questa stagione in cui ha trovato continuità. I brianzoli lo hanno sotto contratto fino al 2028 ed è seguito da molte big italiane tra cui l’Inter.

