A due giorni da Atalanta Juve sono due i dubbi di formazione che si porta dietro Allegri.

Come riferito da Sky Sport, infatti, l’allenatore deve sciogliere un ballottaggio in difesa tra Gatti (in panchina col Lecce dopo l’autogol contro il Sassuolo) e Rugani e un ballottaggio a centrocampo tra Fagioli e Miretti (in panchina col Lecce). Quasi certo il ritorno in attacco di Vlahovic dall’inizio.

