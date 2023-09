A Pressing, Riccardo Trevisani ha espresso il suo punto di vista sulla Juventus.

PAROLE – «La partita con il Lecce era più difficile da affrontare per i bianconeri, rispetto a quella con la Lazio, semplicemente perchè i salentini, a differenza dei biancocelesti, sono stati più attendisti lasciando alla Juve l’onere di trovare degli spazi. In linea di massima la Juventus ha ormai mostrato qual è il proprio modo di giocare, attendista e con sprazzi di offensività come contro l’Udinese o appunto la Lazio, ma la verve non è il punto cardine della squadra di Allegri. Al tecnico però va dato il merito di aver donato al nostro calcio un nuovo Chiesa, con il 7 che da seconda punta ha molte più possibilità di far male, perchè il guizzo non gli è mai mancato e messo più vicino alla porta può essere decisamente pericoloso».

The post Trevisani spiazza tutti: «Ad Allegri va dato questo merito» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG