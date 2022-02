Domani sera a Bergamo alle ore 20:45 si gioca Atalanta-Juventus. Le scelte di Gasperini e Allegri.

Al Gewiss Stadium di Bergamo ci sono in palio tre punti per un posto in Europa. L’Atalanta vuole rialzarsi dopo il passo falso contro il Cagliari in campionato e la cocente eliminazione in Coppa Italia. Per la Juventus di Allegri i tre punti dovranno diventare “la normalità” da qui a fine stagione. L’unica via per centrare l’obiettivo Champions.

Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): 31 Rossi; 2 Toloi, 28 Demiral, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta; 32 Pessina; 18 Malinovskyi, 9 Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 17 Pellegrini; 28 Zakaria, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 10 Dybala, 7 Vlahovic, 9 Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

