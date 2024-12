I rossoneri domani sera sono attesi al Gewiss Stadium di Bergamo da una vera e propria prova del nove. Fonseca ha un tesoretto da giocarsi.

Negli ultimissimi match Paulo Fonseca sembra aver finalmente trovato la quadra per il suo Milan e le tre vittorie consecutive, una per ogni competizione in cui i rossoneri sono in lizza, è li a dimostrarlo.

L’atavico problema del Milan contro le cosiddette piccole sembra esser stato superato brillantemente negli ultimi tre match ma ora l’asticella sale e domani il Milan salirà a Bergamo contro una lanciata Atalanta seconda in classifica.

Cosa aspettarsi

L’impegno contro l’Atalanta rappresenta una sfida importante per il Milan, che dovrà dimostrare di poter mantenere il proprio standard elevato anche contro squadre di primo livello. La formazione rossonera annuncia la presenza di giocatori chiave nel mezzo e in attacco, con un mix di possibili mitevoli tattiche che testimoniano la nuova flessibilità e adattabilità del team. La capacità di difendere e attaccare come un’unica entità sarà cruciale per affrontare una squadra come l’Atalanta, nota per il suo gioco offensivo e per la sua intensità sul campo.

Un attacco in forma

Il Milan ha registrato numeri impressionanti in termini di realizzazioni, segnando 15 volte nelle ultime cinque partite, un’impresa non da poco se si tiene conto della varietà degli avversari fronteggiati con il solo intoppo in area avversaria incontrato nel deludente 0-0 casalingo contro la Juventus. Questa serie di successi include anche l’ultimo tennistico 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia e non solo sottolinea l’efficacia offensiva della squadra, ma la colloca in una posizione di prestigio nel panorama calcistico europeo.

Rafael Leao

Il dato promette spettacolo

Il Milan ha eguagliato proprio l’Atalanta per gol segnati nella prima metà dei match in tutta la stagione, raggiungendo il dato di 24 reti. Questo dato non è solo indicativo della potenza offensiva della squadra, ma pone le basi per un confronto diretto estremamente interessante con i bergamaschi domani sera. La recente serie di tre vittorie consecutive con almeno tre gol segnati per partita è una statistica che non si vedeva in casa Milan dal gennaio 2022 e tutti questi dati messi assieme non possono che fare pensare all’imminente Atalanta-Milan come ad una partita dove lo spettacolo la farà da padrone.

