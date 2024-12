Durante un podcast online della Gazzetta dello Sport un giornalista vicino all’ambiente rossonero ha avanzato un’ipotesi che spiegherebbe molto del rendimento odierno del francese.

Nel panorama calcistico attuale, i giocatori di talento come Theo Hernandez sono spesso al centro di numerose discussioni e analisi, soprattutto quando il loro rendimento sul campo sembra non riflettere le loro capacità più volte dimostraye.

Tale tematica è ormai da inizio stagione di primaria attualità nel mondo rossonero ed è stata trattata da Luca Bianchin durante un podcast della Gazzetta dello Sport, dove ha offerto un punto di vista quasi illuminante sul motivo per cui Hernandez potrebbe non sentirsi completamente a suo agio nel Milan attuale.

Cambio tattico ed errori

Sul fronte tattico, l’approccio del tecnico Fonseca potrebbe aver limitato le incursioni offensive di Hernandez, in passato uno degli aspetti più distintivi del suo gioco, con l’obiettivo di mantenere un maggiore equilibrio in campo. Questo cambiamento, che impone un maggior sacrificio in fase di ripiegamento difensivo, però non sta portando ai risultati sperati viste anche e soprattutto le molte reti subite dal Milan in zone dell’area che dovrebbero essere presidiate con maggior attenzione da Hernandez stesso a partire dai gol subito ad inizio stagione da Parma e Lazio fino a quelle subite a Cagliari.

Questione Mercato

La questione del futuro di Hernandez si intreccia inevitabilmente con le dinamiche di mercato. Il giocatore, attualmente vice-capitano, è considerato uno dei pezzi pregiati della rosa del Milan. Le discussioni riguardanti il rinnovo di contratto di altri giocatori chiave si trovano in uno stallo, suggerendo possibili grandi cambiamenti nell’assetto della squadra per la prossima stagione. In questo contesto, un’offerta di mercato vantaggiosa potrebbe rappresentare una soluzione sia per il club che per il giocatore, specialmente considerando la durata residua del suo contratto fino al 2026 e l’interesse recente di Manchester United e Bayern Monaco.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

La questione principale ed il malessere

La situazione di Theo Hernandez al Milan si è quindi evoluta in maniera inaspettata questa stagione. Sempre secondo Luca Bianchin, che con Gazzetta il Milan lo vive quotidianamente, ci sono diversi fattori che potrebbero spiegare il senso di malessere evidenziato dal difensore francese. Originariamente, Hernandez aveva nelle figure di Brahim Diaz, Paolo Maldini e Samu Castillejo i suoi principali punti di riferimento all’interno di club e spogliatoio. Le partenze per diversi motivi di queste tre figure amiche pongono Theo Hernandez, nel contesto attuale che si è venuto a creare, davanti alla necessità di reinventarsi e trovare una nuova collocazione nello spogliatoio e nelle dinamiche di squadra; un processo non sempre immediato e garantito.

