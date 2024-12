Tra Ibra e Galliani potrebbe nascere il grande colpo di mercato di gennaio. Avviati i primi contatti per lo scambio.

Il Milan si prepara a un mercato di gennaio molto attivo, con l’intenzione di rinforzare la squadra per la seconda parte della stagione. Le prime indiscrezioni parlano di un profilo già individuato dalla dirigenza, che sta cercando di chiudere l’affare per migliorare il rendimento complessivo della squadra. La priorità sembra essere quella di acquistare un giocatore che possa avere un impatto immediato, per rendere ancora più competitivo il gruppo di Stefano Pioli. La strategia del club, quindi, sembra essere mirata e ben definita.

Già in questi giorni sarebbero partiti i primi contatti con il Monza, club con cui il Milan ha instaurato un buon rapporto, soprattutto grazie alla figura di Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato rossonero, ora al Monza, potrebbe infatti facilitare la conclusione dell’affare, facendo da intermediario tra le due società. Non sono ancora noti i dettagli definitivi dell’operazione.

La grande opportunità per gennaio

Il mercato di gennaio sarà dunque un’opportunità per il Milan di consolidare la propria posizione in campionato e, possibilmente, migliorare anche in vista di competizioni europee. La dirigenza rossonera è pronta a prendere decisioni rapide, puntando a un rinforzo che possa fare la differenza, ma senza stravolgere troppo l’equilibrio della squadra.

Ibra-Galliani: pronto lo scambio per gennaio

La collaborazione tra Milan e Monza potrebbe presto concretizzarsi in un nuovo accordo di mercato. Il legame tra Adriano Galliani e Zlatan Ibrahimovic si è manifestato in un interessamento concreto per Warren Bondo, il centrocampista francese del Monza che ha impressionato sotto la guida di Alessandro Nesta. Il Milan, alla ricerca di un rinforzo per la propria linea mediana, vede in Bondo un potenziale nuovo arrivato. Il Milan – scrive Milanlive.it – desideroso di non gravare eccessivamente sul proprio bilancio, potrebbe offrire in prestito Kevin Zeroli, un giovane centrocampista che ha già dimostrato il suo valore nelle partite del Milan Futuro e nell’esordio in prima squadra. Il Monza, da parte sua, mostra interesse per Zeroli e potrebbe accogliere l’idea di un prestito in vista di ricavare un vantaggio dalla sua crescita calcistica.

Prospetti Futuri e Sogni

Nonostante l’interessamento per Bondo, il Milan non trascura altre piste, sognando giocatori come Samuele Ricci, che però potrebbero diventare opzioni concrete solo nelle prossime sessioni di mercato. Nel frattempo, il club non smette di scrutare l’orizzonte alla ricerca di talenti che possano rinforzare il team in vista di un secondo round della stagione pieno di sfide.

