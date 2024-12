L’edizione odierna di Tuttosport, ben attenta alle questioni di mercato, parla di un inserimento di un top club su di un’obbiettivo ormai ben identificato come prioritario dal Milan.

Nel mai domo mercato del calcio italico, ogni giorno può riservare colpi di scena, e le trattative in ballo alimentano le speranze dei tifosi di vedere nelle loro squadre volti nuovi capaci di cambiare le sorti della stagione.

Tra queste, attira particolare attenzione la situazione portata alla luce stamani da Tuttosport su di un nome sul quale nelle ultime settimane è diventato concretamente forte l’interesse del Milan che anzi, da molteplici fonti, aveva guadagnato la pole position verso un accordo che sembrava in discesa.

Rinforzi cercasi

La situazione dell’attuale squadra di appartenenza del giocatore aggiunge ulteriori intriganti elementi alla narrazione di questa vicenda. Con la squadra in cerca di nuovi rinforzi per avvicinarsi agli obiettivi stagionali, la dirigenza, con a capo presidente e direttore tecnico è alle prese con la necessità di rinforzare l’attacco, soprattutto dopo la lunga indisponibilità di una punta titolare. In tale contesto, emerge la figura del centrocampista in questione, unico calciatore in grado di fare la differenza nell’attuale organico, ma al tempo stesso considerato anche una preziosa pedina di scambio sul mercato.

Priorità alla mediana

Il Milan, in questi primi tre mesi pieni di stagione, ha dimostrato tutti i suoi pregi e difetti ma una lacuna fondamentale è emersa fin da tempi non sospetti. La mediana rossonera è corta a libello numerico e le tempistiche del rientro di Ismael Bennacer sono ancora da valutare in quanto l’algerino ha appena rimesso piede a Milanello dopo l’infortunio di settembre e la lunga riabilitazione in Qatar. In questo contesto l’affondo di una rivale per l’obbiettivo primario del Milan per il centrocampo va visto come un rischio concreto.

Antonio Conte ci prova

Il Napoli, guidato da Antonio Conte, sta preparando un’offensiva per assicurarsi le prestazioni di Samuele Ricci del Torino. La dirigenza azzurra, presieduta da Aurelio De Laurentiis, è ben conscia delle potenzialità del giovane mediano granata e vede in lui il rinforzo ideale per il Napoli, come riportato da Tuttosport. Vista la necessità dei granata di rafforzare il parco attaccanti ecco entrare in gioco il nome di Giovanni Simeone, attualmente in forza al Napoli ma non pienamente inserito nei piani tecnici di Conte com’è possibile pedina nell’affare Ricci. La possibile cessione dell’attaccante argentino al Torino per una cifra intorno ai 15 milioni di euro aprirebbe interessanti scenari, tra cui l’inserimento di un’opzione preferenziale per il Napoli su Ricci in vista del prossimo mercato estivo.

Antonio Conte

