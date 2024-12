Lo svedese e l’amministratore delegato del Milan non si trovano né a Milano né tantomeno in Italia. Tuttosport rivela cosa c’è dietro.

Nel mondo in continua evoluzione del calcio italiano le figure di spicco delle società più importanti sono sempre al centro dell’attenzione ed i nomi di Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono al momento sotto la lente di ingrandimento.

Da qualche giorno i due non sarebbero più ne a Milano e ne in Italia mentre Tuttosport ipotizza il perché di questo improvviso viaggio di entrambi che li sta tenendo lontani da Milanello ed il Milan.

La situazione Redbird

La situazione societaria al Milan è attualmente delineata ma ci sono degli impegni finanziari che incombono su RedBird e, di conseguenza, sul Milan. Entro la fine di agosto del prossimo anno, Gerry Cardinale dovrà rimborsare circa 700 milioni di euro a Elliott Management, in relazione al cosiddetto “vendor loan”, ovvero il prestito fornito per l’acquisto del club nell’estate del 2022. Tale scenario solleva interrogativi non solo sul presente ma soprattutto sul futuro economico e sportivo dei rossoneri sotto la gestione Cardinale.

Un futuro da pianificare

Le scelte societarie del Milan a breve e lungo termine necessitano di essere discusse tra i suoi rappresentanti principali e devono rispecchiare una visione globalizzata del mondo rossonero e del suo management. Si tratta di delineare una visione complessiva che sposi successo sportivo e sostenibilità finanziaria. In tal senso un, si può dire, meeting aziendale in questo periodo dell’anno può essere fondamentale per pianificare strategie a medio termine.

In viaggio per le sorti del Milan

Gli alti dirigenti del Milan, l’Amministratore Delegato Furlani ed il senior advisor di Redbird Zlatan Ibrahimovic, sembrerebbero aver preso la via per gli Stati Uniti, precisamente New York. Sebbene non sia stata fornita una conferma ufficiale, i segnali suggeriscono un incontro con Gerry Cardinale, a capo di RedBird Capital. Questa mossa, apparentemente inusuale, in realtà si inserisce in un contesto di pianificazione strategica, dove le discussioni potrebbero spaziare dal mercato di gennaio fino a piani di più lungo termine per il club.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

