Non c’è tempo di rifiatare che domani sera sarà già Atalanta-Milan. Per il big match di Bergamo i nerazzurri perdono due pedine importanti ma lo spirito è a livelli molto alti.

In un mondo calcistico spesso criticato per la sua eccessiva spettacolarizzazione che intasa i calendari di match piuttosto ravvicinati è normale dover fare i conti con indisponibilità anche pesanti.

Il Milan domani sera se la dovrà vedere con un’Atalanta lanciata verso grandi orizzonti ed in una situazione che vede la Dea tra la gestione degli infortuni e che evidenzia un legame profondo tra la squadra, i suoi tifosi e la comunità locale.

Premio meritato

In quest’atmosfera di lavoro e impegno, si inserisce la premiazione di Mateo Retegui, che prima del fischio d’inizio della prossima gara riceverà il premio come miglior giocatore del campionato relativo al mese di ottobre. Con sei reti e tre assist, la sua performance è stata impareggiabile, sintomo di un talento in grande ascesa. La consegna del premio avverrà per mano del presidente Antonio Percassi, in un gesto simbolico che sottolinea il riconoscimento del valore individuale all’interno del collettivo squadra.

Un animo nobile

Ancora più importante, forse, è il riconoscimento a Marten de Roon, destinatario della Benemerenza Civica da parte del Comune di Bergamo. Questo riconoscimento non riguarda esclusivamente il suo apporto come calciatore, ma sottolinea come il suo impegno e la sua condotta siano di esempio per tutta la comunità. De Roon si è distinto per il suo contributo al bene della città, ricevendo un’ammissione che va oltre lo sportivo, simbolo di un’interazione virtuosa tra l’atleta e il contesto in cui vive e opera.

Mateo Retegui

Due indisponibilità pesanti

Juan Cuadrado, colombiano ex Juventus ed Inter, ha recentemente risentito di un problema muscolare al flessore sinistro, un contrattempo che lo terrà domanj lontano dal campo. La decisione di non farlo partecipare alla prossima partita è stata presa con la visione a lungo termine, mirando a garantirgli una completa ripresa per gli impegni futuri. Anche Davide Zappacosta segue un percorso di recupero individuale dopo la lesione di primo grado del muscolo del soleo sinistro rimediata a metà novembre e non sarà tra i convocati per domani.

