Molti i giocatori rossoneri tra chi andrà in scadenza alla fine della stagione e chi ha solo un anno in più di contratto rimanente e c’è più di un big alla finestra.

Nelle settimane recenti, il Milan si è impegnato in trattative intense per assicurarsi la continuità di alcuni dei suoi giocatori chiave, segnando movimenti importanti che potrebbero influenzare la stabilità e le prestazioni del team nei prossimi anni.

A evidenziare l’importanza di queste trattative sono i nomi di giocatori ed i loro ruoli cruciali all’interno della squadra. Le dinamiche di questi rinnovi variano da trattative avviate a situazioni di stallo, delineando un quadro sfaccettato della strategia contrattuale del club rossonero. Eccolo.

Situazioni in sospeso

Le discussioni riguardanti i rinnovi di Davide Calabria ed Alessandro Florenzi, entrambi in scadenza a fine stagione, sembrano essere temporaneamente interrotte. Questa pausa nelle trattative potrebbe essere indicativa di diverse strategie contrattuali o di valutazioni in corso da parte dello staff tecnico e della dirigenza del Milan, evidenziando la natura dinamica e talvolta imprevedibile delle negoziazioni contrattuali nel calcio professionistico.

Stallo da sbloccare

Il rinnovo di Theo Hernandez si trova in una fase poco avanzata, con trattative che sembrano aver raggiunto un momento di stallo nonostante le recenti affermazioni ottimistiche della dirigenza. La situazione di Hernandez, che ha un contratto in scadenza nel 2026, rimane incerta, riflettendo la complessità che può accompagnare le trattative contrattuali con giocatori di alto profilo e con svariate richieste dalle big europee: Manchester United e Bayern Monaco su tutte.

Theo Hernandez

Buone notizie, rinnovi vicini

La situazione di Mike Maignan (anch’egli con contratto in scadenza nel 2026) appare invece promettente, con trattative in corso che, pur non avendo ancora raggiunto un accordo definitivo, sembrano procedere in direzione positiva. Le parti stanno lavorando sui dettagli relativi a compensi fissi e bonus, e c’è ottimismo per una risoluzione soddisfacente a breve, segno dell’importanza che il portiere riveste per il futuro prossimo della squadra. Mentre è Tijani Reijnders il giocatore più vicino a firmare un nuovo accordo con il Milan. Le sue recenti dichiarazioni rivelano sensazioni positive verso la proposta del club di estendere il contratto, descrivendola come una ricompensa significativa ed un segnale della fiducia che il Milan ripone in lui. Il quasi raddoppio dell’attuale ingaggio di 1,8 milioni di Euro a stagione dovrebbe fare il resto.

