Non si fermano le voci sul possibile ritorno di Sandro Tonali in rossonero. La sua storia col Milan si era conclusa due stagione fa ma, ad ondate, diversi particolari avvenimenti riportano in auge un suo ritorno.

Nelle ultime settimane si è molto speculato sul possibile ritorno di Sandro Tonali al Milan, un’idea che stuzzica l’immaginazione dei tifosi rossoneri, ancora affezionati al talento di Lodi nonostante il suo trasferimento al Newcastle.

Con la sessione invernale di calciomercato alle porte e quella estiva in lontananza, cerchiamo di fare chiarezza su quanto sia fattibile questa operazione, esplorando i dettagli dietro al trasferimento di Tonali in Inghilterra, tutto quello che è successo e le vicende che stanno riaccendendo questa clamorosa pista di mercato.

Un addio mai digerito

Il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle ha colto di sorpresa i tifosi milanisti, in un periodo di profonda ristrutturazione per il club. La trattativa si è inserita in un contesto di grandi cambiamenti per il Diavolo, che aveva appena salutato la leggenda Zlatan Ibrahimović come giocatore e rivoluzionato la sua area tecnica, con gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara. Sandro Tonali è caduto dalle nuvole quando la dirigenza rossonera gli ha comunicato l’intenzione di accettare l’offerta ricevuta dai ricchissimi inglesi del Newcastle di circa 70 milioni di Euro che poi parrebbero essersi rivelata circa di una dozzina di milioni in meno. Il giocatore, forse pressato dalla dirigenza dell’epoca aveva infine accettato il trasferimento in Premier League.

Squalifica e riscatto

Fu un inizio davvero difficile in Inghilterra per Tonali, sconquassato subito da una lunga squalifica inerente scommesse su eventi calcistici non permesse effettuate dallo stesso giocatore che gli ha permesso di giocare solo una manciata di partite nella sua prima stagione. Sandro Tonali ha lavorato sodo per tornare in forma, riconquistando un posto da titolare fisso sia nel Newcastle che nella Nazionale Italiana. Il suo talento sul campo è rimasto inalterato, dimostrando di avere ancora molto da offrire. Questo rende la prospettiva del suo ritorno al Milan particolarmente allettante per i tifosi, che vedrebbero in lui non solo un valore aggiunto alla rosa ma anche una sorta di ritorno del figliol prodigo e di un leader dal cuore rossonero.

Sandro Tonali

Il possibile ritorno

Recentemente, sono circolate voci su dialoghi tra Milan e Newcastle incentrate su altri giocatori, come il terzino destro Kieran Trippier. Un riallacciamento dei rapporti tra i due club è sicuramente una notizia utile alla possibilità che ci si possa sedere ad un tavolo per riaprire l’argomento Tonali. Ma, al momento, sembra piuttosto improbabile che il giocatore azzurro possa fare ritorno al Milan nel prossimo futuro. Diverse ragioni supportano questa tesi: in primis, il desiderio del giocatore di rimanere in Premier League per onorare l’impegno preso con il Newcastle ed i suoi tifosi, soprattutto dopo il calore dimostratogli durante il periodo di squalifica. Questo fattore, unito alle complicazioni strettamente finanziarie di un’eventuale trattativa, rende l’idea di rivedere Tonali in maglia rossonera più un sogno che una prossima realtà.

Leggi l’articolo completo Milan, Tonali e il grande ritorno: se ne torna a parlare, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG