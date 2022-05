La punta dell’Atalanta, Luis Muriel parla dopo la vittoria contro lo Spezia per 3-1. Queste le parole a Dazn.

L’attaccante dell’Atalanta, il colombiano Luis Muriel parla a Dazn dopo la partita vinta in modo convincente per 3-1 contro lo Spezia. Sulla sua forma: “Sto bene. Sono arrivato a una età che vedo le cose in maniera diversa. Sono più maturo, questo mi ha aiutato a crescere come giocatore.“

Gosens Atalanta

Sulla classifica aggiunge: “Speriamo di finire bene questa stagione. Pensiamo a fare punti e poi vediamo come finirà. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tanta voglia, quest’anno abbiamo commesso qualche errore di più soprattutto in casa. Questo non ci ha permesso di lottare per obiettivi più importanti, ma l’Atalanta c’è. Questo gruppo ha ancora tanta voglia.” Conclude il colombiano di proprietà della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

