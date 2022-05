Un deluso Sinisa Mihajlovic parla a Dazn dopo la sconfitta contro il Venezia per 4-3 con il suo Bologna. Queste le parole.

Queste le parole di un Sinisa Mihajlovic tutto tranne che felice dopo la sconfitta del suo Bologna contro il Venezia per 4-3. Ecco le parole a Dazn: “Noi siamo partiti malissimo e il primo gol lo dimostra, quello non lo si subisce nemmeno in una partita tra scapoli e ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l’abbiamo ribaltata e poi è arrivato questo rigore che a me non convince.“

L’accusa al direttore di gara: “L’arbitro ha diretto bene, ma questo rigore proprio non lo riesco a capire perchè Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell’avversario. Strano che l’arbitro alla fine sia quasi scappato negli spogliatoi, come avesse la coscienza sporca. Questi rigori non vanno fischiati, ma comunque abbiamo perso per colpa nostra. Ha rovinato la sua prestazione l’arbitro. Dispiace per i tifosi che sono venuti fin qui. Questa sconfitta ci brucia, ora dobbiamo cercare di fare più punti possibili.“

Sinisa MIhajlovic

Conclude con queste parole: “Se guardiamo le ultime sei partite abbiamo gettato le basi per il futuro. Guardando questa magari era meglio che rimanevo in ospedale, magari avremmo vinto comunque.“

