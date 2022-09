Il difensore dell’Atalanta Okoli ha parlato dell’inizio di stagione con la squadra nerazzurra

Caleb Okoli, difensore dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo dell’inizio di stagione con la maglia nerazzurra.

OBIETTIVI – «Per ora non ce ne siamo posti: ora abbiamo in testa solo la Roma, poi arriveranno le altre partite. Siamo contenti della classifica, ma ora non ci pensiamo. Avere la miglior difesa in A è una soddisfazione: in queste prime gare siamo riusciti a subire poco. Con Toloi e Demiral, che sono straordinari, è tutto più facile, loro mi aiutano e mi consigliano».

CRITICHE – «Sicuramente non è la prima volta che succede e dico che è sbagliato scrivere certe cose sui social. Non credo sia una cosa normale, anche se in fondo non è niente di che. A un certo punto, dopo la gara con la Cremonese, ho chiuso i commenti per non leggerli e per restare più concentrato: mi interessa solo capire come sono andate le cose e analizzare gli errori con il mister e lo staff. Sono felice che il mister mi stia dando spazio e io sto cercando di sfruttare le mie occasioni. Sono molto contento».

ROMA – «La Roma è un’ottima squadra e ha tanti grandissimi giocatori, non è solo Abraham e Dybala. Ci sono i presupposti per una bella partita da parte nostra».

L’articolo Atalanta, Okoli: «Toloi e Demiral mi aiutano. Roma Non è solo Abraham e Dybala» proviene da Calcio News 24.

