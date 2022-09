Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Spezia e Sampdoria. Le parole

MILAN – «Dopo il pareggio, la partita è stata spezzettata. Sembrava potesse prendere quell’inerzia positiva, ma abbiamo messo un po’ a trovare le posizioni e creare le condizioni per vantare la superiorità numerica. Ci siamo riusciti piano piano, non subito. Poi il gol del 2-1 ci ha rimesso nella condizione di avere fretta. Ma dopo l’1-1 il Milan ha cambiato qualcosa difensivamente, stavamo imbroccando la via giusta per attaccarli».

