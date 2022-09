Domenica sera il Milan affronterà in campionato il Napoli. Per il match di San Siro si va verso il sold out, venduti 67 mila biglietti

Domenica sera il Milan affronterà in campionato il Napoli.

Come raccolto dalla nostra redazione per il match di San Siro si va verso il sold out, venduti 67 mila biglietti

The post MN 24 – Biglietti Milan Napoli: si va verso il sold out, venduti 67 tagliandi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG