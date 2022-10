Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto ai microfoni di 90° minuto dove ha commentato il gran momento della Dea

La gioia del patron dell’Atalanta Percassi nella trasmissione Rai:

AVVIO SUPER – “Era inimmaginabile arrivare a questo livello, siamo contentissimi e speriamo di continuare. La salvezza è il nostro primo obiettivo, i 40 punti. Poi magari ci saranno il secondo e il terzo, vedremo a cosa punteremo. La nostra è una storia incredibile, considerando cosa ha fatto in tutte queste annate una squadra di provincia. Tante volte penso che sarebbe stato bello giocare in una squadra come la nostra”

