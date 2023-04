Atalanta Roma 3-1: Mourinho fallisce l’aggancio alla Juve al terzo posto. La classifica aggiornata

Il big match della 31ª giornata di Serie A, in scena questa sera al Gewiss Stadium, se lo aggiudica l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri rimangono in scia anche per la corsa Champions rifilando tre gol alla Roma.

Apre Pasalic e raddoppia Toloi, al 2-1 di Pellegrini risponde subito Koopmeiners. Mourinho fallisce così l’aggancio alla Juve al terzo posto. Milan e Roma, attualmente quinta, distano così solo tre punti dai bianconeri.

