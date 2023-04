Inter Juve: Allegri pensa al tridente Di Maria, Vlahovic, Chiesa! Le ultime in vista del Derby d’Italia di Coppa Italia

Come riferito da Sky Sport, contro l’Inter Massimiliano Allegri potrebbe schierare il tridente Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

È questa l’idea dell’allenatore bianconero per la sfida di mercoledì sera, in programma a San Siro, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

