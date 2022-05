Match di lunedì tra Atalanta-Salernitana, queste le probabili formazioni della delicata sfida del campionato di Serie A.

Sfida delicatissima tra Atalanta-Salernitana, per i bergamaschi è fondamentale vincere in chiave qualificazione ad un coppa europea, mentre per la squadra di Salerno sarebbe vitale vincere per approfittare della sconfitta delle avversarie in chiave salvezza.

Gasperini dovrebbe schierare: Musso in porta, Demiral, Djimsiti e Palomino come centrali difensivi. Hateboer e Zappacosta gli esterni da destra a sinistra. Nel mezzo i soliti titolari De Roon e Freuler. Pasalic accompagna la coppia d’attacco Muriel e Duvan Zapata.

Duvan Zapata Atalanta

Davide Nicola vive un momento magico, sogna il miracolo salvezza con la sua Salernitana. La formazione scelta dovrebbe essere la seguente con il modulo speculare. Sepe tra i pali, centrali di difesa Gyomber, Fazio e Ranieri. Esterni Mazzocchi a destra e Ruggeri sinistra. Trio di centrocampo con Ederson, Bohinen e Coulibaly. Davanti la coppia dovrebbe essere Djuric e Bonazzoli. Dalla panchina Ribery e Verdi con Perotti.

