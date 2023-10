Problemi per Scalvini durante la sfida tra Atalanta ed Empoli al Castellani: Gasperini costretto a togliere il difensore prima dell’Inter

Guai per Gasperini in vista di Atalanta–Inter.

Il jolly dei bergamaschi Scalvini, secondo quanto riportato da DAZN, ha accusato un problema alla schiena, motivo per cui il tecnico della Dea ha ritenuto opportuno non rischiarlo nel secondo tempo. Le condizioni del nazionale italiano andranno rivalutate nelle prossime ore, in vista della gara contro l’Inter di Inzaghi.

