Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è espresso a DAZN dopo la vittoria della Dea contro l’Empoli

Gasperini ha parlato a DAZN verso la gara contro l’Inter:

«Stasera abbiamo visto la più bella Atalanta della stagione, a patto ovviamente di essere concentrati. Siamo reduci da una gara in Austria dove ci abbiamo messo del nostro per non vincere quella gara. Dobbiamo mantenere questa mentalità, considerando che bisogna alzare il ritmo vista anche l’Europa. Scalvini ha una lombalgia abbastanza forte, però è migliorato. Inter? Affrontiamo i più forti in campionato. Scamacca ha grandi margini di miglioramento, ambisce a diventare il centravanti della Nazionale».

L’articolo Atalanta, Gasperini: «Inter? Sono i più forti del campionato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG