L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato così a ESPN prima della Cerimonia del Pallone d’oro:

«Dobbiamo ringraziare Leo per tutto quello che ha fatto per il calcio. Se non avesse vissuto nella stessa epoca di Cristiano Ronaldo ne avrebbe vinti quindici. ’importante è essere presente alla cerimonia, non conta il piazzamento. Per me è importante essere qui come calciatore questo è bellissimo ed è il massimo dopo aver vinto la Coppa del Mondo. Sono piccoli sogni che diventano realtà, a volte penso a quando ero bambino: quello che sto vivendo è frutto del lavoro che ho fatto giorno per giorno. Si lavora per questo, per raggiungere obiettivi di gruppo e personali. E io ho avuto la fortuna di giocare le due finali più importanti per un calciatore».

