Le parole dell’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman a Clusone tra ritiro precampionato e su quella che sarà la nuova stagione

Tramite i canali social nerazzurri, l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman ha parlato del ritiro a Clusone e sulla nuova stagione tra campionato ed Europa League.

LE PAROLE – «Stiamo lavorando duramente a Clusone per essere pronti per la nuova stagione: ovviamente con grande entusiasmo. Non mi aspettavo tantissimi tifosi: ci fa piacere vedere tante persone, soprattutto i bambini. Il goal che mi ha regalato più soddisfazione? Il mio primo contro la Sampdoria per tutta una serie di motivi: è stato molto bello. E’ importante fare goal, e anche crearli: spero di continuare così. Sono molto felice di essere stato eletto MVP della stagione, soprattutto sapendo di quanto ho sofferto con l’infortunio: un grande gesto dove voglio ringraziare i tifosi. Sarà emozionante giocare tre competizioni, non vediamo l’ora che cominci la nuova stagione: vogliamo farci trovare pronti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG